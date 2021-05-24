أخبار عاجلة

توقيف مساعدات 21 ألف لاجئ سوري في الأردن -
الصحة : الأردن تسلم 1.4 مليون جرعة من لقاح كورونا الشهر الماضي -
بالفيديو.. "العمري": 65 يومًا تفصلنا للوصول إلى المناعة المجتمعية ضد كورونا -
"الرقابة ومكافحة الفساد" تنظم ندوة افتراضية بعنوان: "تعزيز النزاهة في القطاع غير الربحي" -
بينهم ضابط في "الثوري الإيراني".. 23 قتيلًا من النظام السوري والمليشيات الإيرانية -
"‏الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا -
وزيرا الرياضة والإعلام يشاركان غداً في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي -
أعدموا بالرصاص.. مقتل 100 مدني في هجوم لمسلحين شمال بوركينا فاسو -
وكيل الصحة: مناهضو اللقاحات موجودون قبل "كورونا" -
كورونا في فلسطين.. 209 إصابات جديدة و5 وفيات و126 حالة تعافٍ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

انتهاء الاستعدادات للاقتراع الرئاسي في سوريا

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
التاكو الشهي.. بنكهة جديدة!

التاكو الشهي.. بنكهة جديدة!

السنوار: إسرائيل لم تدمر سوى 3% من أنفاقنا في غزة

السنوار: إسرائيل لم تدمر سوى 3% من أنفاقنا في غزة

شاهد.. مقاتلات سو-34 الروسية تهاجم مطارا عسكريا

شاهد.. مقاتلات سو-34 الروسية تهاجم مطارا عسكريا

تظاهرات تضامنية مع حي الشيخ جراح

تظاهرات تضامنية مع حي الشيخ جراح