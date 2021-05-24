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النفط تُعَوّض بعض خسائرها.. وبرنت يرتفع إلى 66.82 دولارًا للبرميل

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أسعار النفط تُعَوّض بعض خسائرها.. وبرنت يرتفع إلى 66.82 دولارًا للبرميل النفط تُعَوّض بعض خسائرها.. وبرنت يرتفع إلى 66.82 دولارًا للبرميل
سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.96 دولارًا بزيادة 38 سنتًا

أسعار النفط تُعَوّض بعض خسائرها.. وبرنت يرتفع إلى 66.82 دولارًا للبرميل

عوّضت النفط اليوم، بعضَ خسائر الأسبوع الماضي؛ إذ لاحت في الأفق عَقَبة محتملة أمام إحياء اتفاق 2015 النووي مع إيران، الذي قد يضيف المزيد من إمدادات النفط؛ بينما من المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 38 سنتًا بما يعادل 0.6% إلى 66.82 دولارًا للبرميل؛ في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.96 دولارًا للبرميل، بزيادة 38 سنتًا أو 0.6%.

وقال محللون من غولدمان ساكس: إنه حتى مع استئناف محتمل للصادرات الإيرانية؛ فإن بواعث ارتفاع أسعار النفط لا تزال قائمة بسبب زيادة الطلب العالمي على اللقاحات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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