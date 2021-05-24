"سليمان الحبيب" تفتتح مركزاً متطوراً لعلاج وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري

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الأكبر والأحدث بالشرق الأوسط مزوّد بأجهزة متخصّصة.. نقلة نوعية للرعاية الصحية

احتفت مجموعة د. سليمان الحبيب، بافتتاح وتشغيل أكبر وأحدث مركز متخصّص لعلاج وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بالعليا.

وأوضح المدير العام لمجمع سليمان الحبيب بالعليا عبدالله العبودي؛ أن المركز يُعد الأكبر والأحدث بالشرق الأوسط كمركز متخصّص، حيث يمثل إحدى ثمار سياسة التوسع في إنشاء المراكز المتخصّصة التي تتبعها مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية.

وأضاف العبودي؛ أنه سيشكّل نقلة نوعية في الرعاية الصحية لمرضى المخ والأعصاب والعمود الفقري، بما تتوافر به من إمكانات متقدمة وكبيرة، تمكّنه من تقديم رعاية متطوّرة ومتكاملة، إذ تمّ استقطاب عددٍ من الكفاءات الطبية في التخصّصات الدقيقة لعلاج المخ والأعصاب؛ كالصرع والجلطات الدماغية، والزهايمر، والعيوب الخلقية وجراحة قاع الدماغ المعقدة، إضافة إلى علاج النطق والبلع والتوحد، والتصلب اللويحي، واضطراب الحركة والشلل الرعاش "باركنسون"، علاوة على تشخيص وعلاج أمراض الشرايين والأوعية الدماغية، وإجراء جراحات العيوب الخلقية بالمخ لحديثي الولادة والأطفال، وجراحات الصرع لكل الفئات العمرية، وجراحات العمود الفقري، وتوسيع وتثبيت الفقرات بدقة عالية وعلى أسرّة خاصة متطورة.

وتابع، أن المركز مجهّز بأحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية مثل C.T-SCAN وأحدث جهاز رنين مغناطيسي MRI، إضافة إلى جهاز الأشعة المقطعية O-Arm، وتقنية الميكروسكوب الجراحي Advanced Surgical Microscope الذي يضمن نتائج عالية الدقة، مؤكداً أن المركز يحظى كذلك بميزة ربط أشعة المريض بنظام الملاحة الجراحية المتطورIntra – operative Neuronavigation الذي يستخدم أثناء الجراحات؛ ما يساعد على نجاح تثبيت الفقرات بنسبة "99 %"، ويتوافر في المركز كذلك مثبّت الرأس mayfield holder لضمان استقرار رأس المريض في أثناء الجراحات التي تجرى في حال اليقظة.

وتعد مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقوم بتشغيل مجموعة كبيرة من المنشآت الطبية المتطورة داخل المملكة وخارجها، ويمثل مركز علاج وجراحات أمراض المخ والأعصاب بمجمع العليا الطبي، إضافة جديدة ومميزة لمجموعة منشآتها الطبية.مستشفى الدكتور سليمان الحبيب