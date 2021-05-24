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فتح القبول بمعاهد أم القرى لدورات الحاسب الآلي والدبلومات التدريبية

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فتح القبول بمعاهد أم القرى لدورات الحاسب الآلي والدبلومات التدريبية فتح القبول بمعاهد أم القرى لدورات الحاسب الآلي والدبلومات التدريبية
للفصل الصيفي المُجَزّأ لطلاب وطالبات الثانوية في مكة وجدة

فتح القبول بمعاهد أم القرى لدورات الحاسب الآلي والدبلومات التدريبية

أعلنت معاهد أم القرى العالية للتدريب تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مدينة مكة المكرمة وجدة، عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلومات التدريبية والدورات التأهيلية والتطويرية.

وبدأ التسجيل في برامج الدبلومات التدريبية في تخصص إدارة الموارد البشرية وتخصص الإدارة المكتبية من يوم الأحد ١١ شوال لعام ١٤٤٢، ويتم استقبال الطلبات عن طريق الرابط التالي:

‏http://www.uqt.com.sa

ويُشترط في القبول للدبلومات التدريبية: الحصول على الشهادة الثانوية العامة، وسداد الرسوم سواء بالنقد أو التقسيط الميسر؛ حيث تكون مدة التدريب في هذه التخصصات سنتين ونصفًا تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهناك أيضًا دورات تأهيلية وتطويرية برسوم رمزية في تخصصات الحاسب الآلي والإدارة المكتبية التي تؤهل لسوق العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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