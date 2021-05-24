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حصيلة وفيات كوفيد-19 في الهند تتجاوز 300 ألف

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حصيلة وفيات كوفيد-19 في الهند تتجاوز 300 ألف حصيلة وفيات كوفيد-19 في الهند تتجاوز 300 ألف
لتصبح بذلك ثالث بلد في العالم بعد أمريكا والبرازيل

حصيلة وفيات كوفيد-19 في الهند تتجاوز 300 ألف

أعلنت نيودلهي، اليوم، أنّ جائحة كوفيد-19 حصدت في الهند أرواح أكثر من 300 ألف شخص؛ لتصبح بذلك ثالث بلد في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، تتخطّى فيه حصيلة ضحايا الجائحة هذه العتبة.

وقالت وزارة الصحة الهندية، إنّ عدد الوفيات الناجمة عن كورونا ارتفع إلى 303720 شخصاً؛ ما يعني أن أكثر من 50 ألف شخص لقوا حتفهم من جرّاء الفيروس في غضون أسبوعين فحسب، في حين ارتفع إجمالي عدد الذين أُصيبوا بالفيروس في ثاني أكبر في العالم من حيث عدد السكان، إلى 26.7 مليون شخص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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