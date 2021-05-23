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اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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بكلمة عنونها بـ "حسموا الذهب.. وحافظوا على اللقب "

اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم التهنئة لنادي الهلال، بمناسبة تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021، اليوم الأحد، بعد تجاوز التعاون بهدف الفرنسي "قوميز" في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة.

وبلغ زعيم آسيا النقطة 58، ليعلن التتويج قبل الختام بجولة وينهي آمال المنافسين الشباب والاتحاد في الظفر باللقب.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد السعودي، على "تويتر": "حسموا الذهب.. وحافظوا على اللقب، تهانينا لفريق الهلال فوزه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2020-2021، للمرة الثانية على التوالي".

ووصل الهلال للقب الـ17 في مسيرة الدوري والبطولة رقم 62 في سجله الشرفي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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