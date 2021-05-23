قوات الاحتلال تعتقل 4 مقدسيين وتمنع حارسًا بالمسجد الأقصى من دخوله

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دهمت منزل أمين سر حركة "فتح" بحي بيت حنينا شمال القدس

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، أربعة مقدسيين بينهم أمين سر حركة "فتح" في القدس.

وتفصيلاً، أفادت مصادر محلية في القدس بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي دهمت منزل أمين سر حركة "فتح" شادي مطور في حي بيت حنينا شمال القدس، واقتادته للتحقيق في مركز توقيف المسكوبية بالقدس، حسب روسيا اليوم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية شقيق شادي مطور، الناشط المقدسي فادي مطور، وكذلك الناشط نور الشلبي.

كما اعتقلت الفتاة شروق راسم عبد الواحد عند أبواب الأقصى بادعاء أنها كانت تقوم بالتصوير داخل ساحات المسجد الأقصى. فيما سلمت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى مختار التميمي قرارًا يقضي بإبعاده عن المسجد مدة أسبوع.