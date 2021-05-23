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مستفيدو "أنوار القادسية": حفريات الأراضي تعيقنا عن البناء.. شاهدوا الصور

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بعد تسلُّمهم الإقرارات المساحية من وزارة الإسكان.. منتقدين مهلة الأشهر الستة

مستفيدو

كشف عدد من مستفيدي مشروع أنوار القادسية بتبوك عن معاناتهم من افتقار المخطط لأقل معايير البناء، وأوضحوا لـ"سبق" أنهم تسلموا الإقرارات المساحية من قِبل وزارة الإسكان، ولديهم مهلة ستة أشهر لاستخراج تصريح البناء، ثم البدء بالبناء، إلا أنهم فوجئوا بوجود حفريات عميقة؛ وذلك بسبب الكسارات التي كانت موجودة بالموقع.

وأشاروا إلى أنه يصعب الوصول للموقع في حال رغبة أحدهم في البناء لوعورة الطريق خاصة أصحاب السيارات الصغيرة، مؤكدين أن بعض الحفريات يصل عمقها من 5 إلى 9 أمتار؛ الأمر الذي يكلف أموالاً طائلة لردمها.

كما أكدوا أن أكبر عائق لديهم الآن هو مهلة الأشهر الستة؛ إذ إنه بعد المهلة يتم سحب الأرض مرة أخرى من قِبل الوزارة. مشيرين إلى أن الوقت يداهمهم، ولكنهم لا يستطيعون حتى عمل فحص للتربة بسبب حفريات وردميات المخطط، وأن فحص التربة مهم في تحديد نوعية الأساسات في رخصة البناء، وطالبوا الوزارة بتهيئة المخطط قبل تسلميه نظرًا لعدم تمكنهم من البناء عليه وسط وجود كل هذه الحفريات والعقبات.

مستفيدو

مستفيدو

مستفيدو

مستفيدو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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