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صور وفيديو : آلاف الاردنيين شاركوا في مهرجان (فلسطين عنوان النصر ) في سويمة بالبحر الميت

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جي بي سي نيوز -: شارك آلاف الاردنيين في احتفال ( فلسطين عنوان النصر ) الذي دعت اليه جبهة العمل الاسلامي وأقيم الجمعة وشارك فيه جماهير شعبية اردنية من مختلف المحافظات وقوى حزبية ومجتمعية حاشدة.
واثنى المتحدثون على المقاومة في غزة والقدس والضفة والداخل الفلسطيني وترحموا على الشهداء مؤكدين وقوفهم الدائم والمستمر مع عدالة قضية القدس وفلسطين .
وألقيت كلمات ورفعت هتافات تنادي بالتحرير وتؤكد التفاف الجماهير في الاردن حول القضية الفلسطينية وعدالتها التاريخية ومكانتها العقائدية .
واثنى المتحدثون على مواقف الدولة الاردنية ومواقف جلالة الملك في الذود عن فلسطين والأقصى دائما وأبدا وفي كل الساحات .
المدينة نيوز كانت هناك وتاليا بعض الصور واللقطات على ان ننشر التفاصيل بالصوت والصورة لاحقا :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا 

جي بي سي نيوز

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