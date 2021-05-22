السفارة السعودية بكوت ديفوار تشارك في حفل توزيع جوائز مسابقة اقرأ لتلاوة القرآن وحفظه

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شاركت سفارة المملكة العربية السعودية في كوت ديفوار في حفل توزيع جوائز مسابقة اقرأ الخاصة بتلاوة القرآن الكريم وحفظه، والمعلومات العامة للقرآن الكريم، التي ينظمها راديو وتلفزيون البيان المحلي في كوت ديفوار.

وشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبد الله بن حمد السبيعي اليوم بالحضور وتوزيع الجوائز العينية المقدَّمة من سفارة السعودية للحاصلين على المراتب الأربعة الأولى، وبقية المتسابقين في المسابقة.

ورفع المدير العام لتلفزيون البيان إمام مسجد السلام، الشيخ سيسي جيجيبا، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقومون به من دعم للإسلام وللمسلمين في جميع أنحاء العالم.