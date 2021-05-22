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"حياتنا" تطلق مبادرة "اجزم والباقي يهون" للتوعية بأضرار السمنة

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الجمعية قدمت عددًا من الأركان ومنها "قياس الوزن" و"العبها صح"

أقامت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" بمجمع ذا زون خلال الفترة من 20-22 / 5 / 2021م فعالية بعنوان (اجزم والباقي يهون) والتي تأتي ضمن حملة الجمعية الوقائية للتوعية لمكافحة السمنة. وقد افتتحت الفعالية نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أريج باهمام، وبحضور المدير التنفيذي للجمعية وجانب من أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية.

وقد عبرت نائب الرئيس على شكرها للقائمين في التنظيم وكذلك لمجمع ذا زون الذين أسهموا في تعزيز الشراكة والتعاون لإقامة هذه الفعالية، وبالشكر لجميع وسائل الإعلام على حضورهم وجهودهم في إيصال صوت الجمعية لدى المجتمع من خلال منصاتهم، ولكل من لبى دعوة الحضور من قادة الرأي من أطباء واستشاريين وصناع التأثير والمشاهير الذين لا يألون جهدًا في إيصال ونشر كل ما يفيد المجتمع وخصوصًا في الجانب التوعوي الصحي.

وقدمت الفعالية العديد من الأركان ومنها ركن التعريف بالسمنة وأضرارها وكيفية الوقاية منها وركن قياس الوزن وركن العبها صح للسمنة والرياضة والتي تتمثل في إجراء تجربة للبس أوزان ثقيلة والتي تعبّر عن الشحوم وما تسببه من مشاكل صحية في الجسم، وكذلك ركن المجسمات الصحية التوعوية والتي تمكن الزوار من الاطلاع على مستوى والسكريات في الأطعمة، وكذلك مجسم تصلب الشرايين للتحذير من أخطار السمنة.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ماجد الشمري تضمنت الفعالية ولأول مرة فقرة الحوار التفاعلي مع المجسمات الصحية التوعوية، والتي تمكن الزائر من الحوار مباشرة مع مجسم الأطعمة الصحية وغير الصحية والوصول إلى المعلومات القيمة بطريقة جميلة وخصوصًا لدى الأطفال.

وأضاف سلمان باهمام مدير إدارة البرامج والمشاريع أن الفعالية شهدت حضورًا متميزًا للمتطوعين الصحيين وتفعيلهم وتمكينهم في خدمة المجتمع.. وبمبدأ التميز حرصت الجمعية على قياس رضا المستفيدين في هذه الفعالية وقياس أثر التفاعل والذي سيُسهم بحول الله في رفع كفاءة وجودة البرامج المقدمة في المستقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية