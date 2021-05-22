بقيادة المدرب الوطني "المحمدي".. الأخضر يواصل تحضيراته في معسكر الرياض

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في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا

عمد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم "الوطني" صالح المحمدي اليوم السبت إلى تطبيق اللاعبين مناورة على ثُلثي مساحة الملعب؛ وذلك لتنفيذ العمل التكتيكي.

جاء ذلك خلال الحصة التدريبية التي أُقيمت على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن التجمع في العاصمة الرياض، قبل المغادرة إلى كرواتيا لإقامة المعسكر الإعدادي، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعد الأول ضمن خطة إعداد طويلة المدى، اشتملت على 5 تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية عدة؛ وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.