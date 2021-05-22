أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 1144 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1253 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"تعليم سراة عبيدة" يحثّ الطلاب والطالبات للتسجيل في برنامج الاستكشاف والتدريب المهني -
أرقام قياسية لصفقات الصقور في المملكة -
خطر تسارع أمريكا لمكافحته.. ماذا تفعل إيران وميليشياتها بالعراق؟ ولماذا؟! -
الجيش الأفغاني يقتل 93 مسلحًا من "طالبان" في هجمات متفرقة بالبلاد -
الزعيم الكوري الشمالي يظهر للعلن لأول مرة منذ شهر -
"بلينكن": أمريكا ملتزمة بإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين -
عاملون وأصول وعقود.. توجيه بنقل إدارة مطار المؤسس إلى "مطارات جدة" -
قطار الحرمين: وفاة شخص دهسًا على الخط الحديدي في مكة -
"هيئة الاتصالات" تنفّذ 970 جولة تفتيشية خلال مايو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بقيادة المدرب الوطني "المحمدي".. الأخضر يواصل تحضيراته في معسكر الرياض

Print
في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا

بقيادة المدرب الوطني

عمد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم "الوطني" صالح المحمدي اليوم السبت إلى تطبيق اللاعبين مناورة على ثُلثي مساحة الملعب؛ وذلك لتنفيذ العمل التكتيكي.

جاء ذلك خلال الحصة التدريبية التي أُقيمت على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن التجمع في العاصمة الرياض، قبل المغادرة إلى كرواتيا لإقامة المعسكر الإعدادي، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعد الأول ضمن خطة إعداد طويلة المدى، اشتملت على 5 تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية عدة؛ وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

بقيادة المدرب الوطني

بقيادة المدرب الوطني

السعودي كأس آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حسين رضا لاعب المنتخب السعودي للتجديف يتأهل إلى أولمبياد طوكيو

حسين رضا لاعب المنتخب السعودي للتجديف يتأهل إلى أولمبياد طوكيو

حسين رضا لاعب المنتخب السعودي للتجديف يتأهل إلى أولمبياد طوكيو

حسين رضا لاعب المنتخب السعودي للتجديف يتأهل إلى أولمبياد طوكيو

"الأخضر السعودي" لتأكيد الصدارة أمام المنتخب "اليمني"

"الأخضر السعودي" لتأكيد الصدارة أمام المنتخب "اليمني"

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد تأسيس مجلس جماهير المنتخب

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد تأسيس مجلس جماهير المنتخب