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تسجيل 14 وفاة و 636 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 14 وفاة و 636 اصابة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 14 وفاة و 636 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة (636) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (729,185) حالة.

-سُجّلت (14) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9342) حالة.

-بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.16%)، مقارنة مع (3.56%) يوم أمس.

-تمّ إجراء (20,126) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,081,102) فحصاً.

-بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (601) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (709,290) حالة.

-يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,553) حالة.

-يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (66) حالة، فيما غادرت (66) حالة.

-يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (609) حالات.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 12%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 19%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 13%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 23%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 10%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 6%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 7%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 6%

- توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 280 في محافظة العاصمة عمّان.
- 121 في محافظة إربد، منها 24 في الرمثا.
- 91 في محافظة الزرقاء.
- 31 في محافظة البلقاء.
- 29 في محافظة المفرق.
- 23 في محافظة معان، منها 3 في البترا.
- 15 في محافظة عجلون.
- 14 في محافظة مأدبا.
- 13 في محافظة جرش.
- 10 في محافظة الكرك.
- 6 في محافظة العقبة.
- 3 في محافظة الطفيلة.

جي بي سي نيوز

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