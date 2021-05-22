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بعد تنحي وهبة.. وزيرة الدفاع اللبنانية تتولى حقيبة الخارجية

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بعد تنحي وهبة.. وزيرة الدفاع اللبنانية تتولى حقيبة الخارجية بعد تنحي وهبة.. وزيرة الدفاع اللبنانية تتولى حقيبة الخارجية

جى بي سي نيوز :- أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، الأربعاء، أن الرئيس ميشال عون وقَع مرسوم تعيين وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، في منصب وزيرة الخارجية بالوكالة، وذلك بعد طلب شربل وهبة إعفاءه من منصبه على خلفية التصريحات المسيئة التي أطلقها بحق دول خليجية.

وستحتفظ زينة عكر بمنصبها كوزيرة للدفاع في حكومة تصريف الأعمال، إلى جانب توليها حقيبة الخارجية بالوكالة.

وكان وزير الخارجية شربل وهبة قد أصدر بيانا اعتذار فيه عما بدر منه من تصريحات مسيئة، وطلب إعفاءه من منصبه.

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جاء ذلك بعدما استدعت والإمارات والبحرين والكويت سفراء لبنان لديها، وسلمتهم مذكرات احتجاج بخصوص تصريحات وهبة.

المصدر : سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

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