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اليونيفل : توقف القصف في جنوب لبنان وعناصرنا والجيش اللبناني يقيمون الوضع ميدانيا

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اليونيفل : توقف القصف في جنوب لبنان وعناصرنا والجيش اللبناني يقيمون الوضع ميدانيا اليونيفل : توقف القصف في جنوب لبنان وعناصرنا والجيش اللبناني يقيمون الوضع ميدانيا

جي بي سي نيوز :- قالت قوات اليونيفل على الحدود بين اسرائيل ولبنان انه تم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على شمال إسرائيل وقام الجيش الإسرائيلي بالرد.

وقال رئيس بعثة اليونيفيل اللواء ستيفانو ديل كول انه على اتصال مع الأطراف ويحث الجميع لضبط النفس في هذا الوقت الحرج.

واشار اليونيفل ان القصف توقف الآن، وجنود حفظ السلام متواجدون على الأرض مع الجيش اللبناني لتقييم الوضع.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان نتنياهو يجري اليوم مشاورات أمنية في أعقاب القصف من جنوب لبنان على شمال إسرائيل .

واطلقت 4 صواريخ من الاراضي اللبنانية باتجاة الاراضي المحتلة .

المصدر : جي بي سي نيوز 

جي بي سي نيوز

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