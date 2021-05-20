أخبار عاجلة

أمير تبوك يواسي الشيخ "عبدالرحمن فقيه" في وفاة نجله -
"الخيال" يستقبل رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة في تشيلي -
"إخاء" و"تعارفوا" يتفقان على تقديم برامج متكاملة للوقاية والتأهيل من الإدمان -
مركز أبحاث الإعاقة وجامعة الأميرة نورة يوقعان مذكرة تعاون لدعم البحث العلمي -
نائب رئيس الحرس الملكي يقلد اللواء عساف بن ربيعان رتبته الجديدة -
"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بريطانيا -
"قطان" يبحث سير مفاوضات السلام مع قائد الحركة الشعبية بجنوب السودان -
"الفيصل" يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي "بناء الإنسان وتنمية المكان" -
الأحوال المدنية تلغي اشتراط "صكوك كتابات العدل" لبعض الحالات -
"الحياة الفطرية" يدعو مقتني المفترسات للتواصل لتسليمها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انطلاق دورات الإمام المجدد الشيخ "القرعاوي" العلمية لهذا العام بصامطة

Print
تشمل 10 محاضرات و 3 كلمات و40 درسًا .. وتستمر لمدة 15 يومًا

انطلاق دورات الإمام المجدد الشيخ

برعاية محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة تنطلق مساء اليوم الجمعة، دورات الإمام المجدد الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي العلمية -رحمه الله- لعام 1442هـ، وتستمر لمدة 15 يومًا وتشتمل على 4 دورات فرعية وسوف ينفذها بها 10 محاضرات و3 كلمات و40 درسًا.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بتنظيم من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، وتنقل عن بعد عبر البث المباشر لقنوات الجمعية على منصة التواصل الاجتماعي اليوتيوب https://youtube.com/channel/UC61hb9u7edJ_qf4ka2F-tkQ ، وعبر تطبيق zoom

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامطة الشيخ محمد بن زيد المدخلي: إن دورات الشيخ عبدالله القرعاوي متنوعة وتستهدف الدعاة وأئمة وخطباء المساجد والجاليات والدوائر الحكومية، مضيفًا أن الدورة تشتمل على 4 أفرع وهي دورة الدعاة العلمية التاسعة عشرة وتنفذ يوم غد الجمعة 9 / 10 / 1442هـ لمدة يوم واحد ودورة الأمن الفكري الخامسة وتنفذ من السبت إلى الاثنين 10-12 / 10 / 1442هـ وتستمر لمدة 3 أيام والدورة النسائية السادسة عشرة وتنفذ من الثلاثاء 13-15 / 10 /1442هـ وتستمر لمدة 3 أيام.

وأضاف "المدخلي" : تنطلق الدورة العلمية المتقدمة السابعة والعشرون مطلع الأسبوع القادم على فترتين الفترة الأولى من السبت إلى الثلاثاء 17-20 / 10 /1442هـ وتستمر لمدة 4 أيام والفترة الثانية من الأربعاء إلى السبت 21- 24 / 10/ 1442هـ. وتستمر لمدة 4 أيام .

وأكد "المدخلي" أن الدورة يقدمها مشايخ فضلاء حاثًا طلبة العلم وأئمة وخطباء المساجد على حضور هذه الدورات عن بعد لأهميتها وللاستفادة مما سيُطرح فيها من عناصر مهمة لطلاب العلم والدعاة والأئمة.

انطلاق دورات الإمام المجدد الشيخ

انطلاق دورات الإمام المجدد الشيخ

صامطة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير تبوك يواسي الشيخ "عبدالرحمن فقيه" في وفاة نجله

أمير تبوك يواسي الشيخ "عبدالرحمن فقيه" في وفاة نجله

"الخيال" يستقبل رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة في تشيلي

"الخيال" يستقبل رئيسة حزب الوحدة الديموقراطية المستقلة في تشيلي

"إخاء" و"تعارفوا" يتفقان على تقديم برامج متكاملة للوقاية والتأهيل من الإدمان

"إخاء" و"تعارفوا" يتفقان على تقديم برامج متكاملة للوقاية والتأهيل من الإدمان

مركز أبحاث الإعاقة وجامعة الأميرة نورة يوقعان مذكرة تعاون لدعم البحث العلمي

مركز أبحاث الإعاقة وجامعة الأميرة نورة يوقعان مذكرة تعاون لدعم البحث العلمي