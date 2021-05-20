انطلاق دورات الإمام المجدد الشيخ "القرعاوي" العلمية لهذا العام بصامطة

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تشمل 10 محاضرات و 3 كلمات و40 درسًا .. وتستمر لمدة 15 يومًا

برعاية محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة تنطلق مساء اليوم الجمعة، دورات الإمام المجدد الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي العلمية -رحمه الله- لعام 1442هـ، وتستمر لمدة 15 يومًا وتشتمل على 4 دورات فرعية وسوف ينفذها بها 10 محاضرات و3 كلمات و40 درسًا.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بتنظيم من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، وتنقل عن بعد عبر البث المباشر لقنوات الجمعية على منصة التواصل الاجتماعي اليوتيوب https://youtube.com/channel/UC61hb9u7edJ_qf4ka2F-tkQ ، وعبر تطبيق zoom

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامطة الشيخ محمد بن زيد المدخلي: إن دورات الشيخ عبدالله القرعاوي متنوعة وتستهدف الدعاة وأئمة وخطباء المساجد والجاليات والدوائر الحكومية، مضيفًا أن الدورة تشتمل على 4 أفرع وهي دورة الدعاة العلمية التاسعة عشرة وتنفذ يوم غد الجمعة 9 / 10 / 1442هـ لمدة يوم واحد ودورة الأمن الفكري الخامسة وتنفذ من السبت إلى الاثنين 10-12 / 10 / 1442هـ وتستمر لمدة 3 أيام والدورة النسائية السادسة عشرة وتنفذ من الثلاثاء 13-15 / 10 /1442هـ وتستمر لمدة 3 أيام.

وأضاف "المدخلي" : تنطلق الدورة العلمية المتقدمة السابعة والعشرون مطلع الأسبوع القادم على فترتين الفترة الأولى من السبت إلى الثلاثاء 17-20 / 10 /1442هـ وتستمر لمدة 4 أيام والفترة الثانية من الأربعاء إلى السبت 21- 24 / 10/ 1442هـ. وتستمر لمدة 4 أيام .

وأكد "المدخلي" أن الدورة يقدمها مشايخ فضلاء حاثًا طلبة العلم وأئمة وخطباء المساجد على حضور هذه الدورات عن بعد لأهميتها وللاستفادة مما سيُطرح فيها من عناصر مهمة لطلاب العلم والدعاة والأئمة.

صامطة