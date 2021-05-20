أخبار عاجلة

إغلاق 4 منشآت تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا" الاحترازية -
"المشيطي": المملكة تشارك العالم في التصدي للتدهور البيئي -
شاهد.. عواصف رعدية تُغرق شوارع باريس -
فيديو من كاميرات المراقبة يظهر لحظة اندلاع الحريق في مصفاة طهران للنفط -
مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين -
"محافظ الزلفي" يستعرض مشروعات الإسكان والحاجة إلى الوحدات السكنية الجديدة -
بيانات: بريطانيا وزعت 66.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا -
"الفضلي" يستعرض دور المملكة في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية -
شرطة تبوك تضبط 18 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا -
مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نشاط مكثف لوزير الخارجية لبحث آخر التطورات بالأراضي الفلسطينية

Print
على هامش الاجتماع الطارئ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

نشاط مكثف لوزير الخارجية لبحث آخر التطورات بالأراضي الفلسطينية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، على هامش الاجتماع الطارئ لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، كلاً من: وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، ووزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صبري بوقادوم.

وجرى خلال هذه اللقاءات، بحث العلاقات الثنائية بين المملكة والدول الثلاث الشقيقة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، كما تم استعراض تعزيز التنسيق والتعاون بين المملكة وشقيقاتها في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إغلاق 4 منشآت تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا" الاحترازية

إغلاق 4 منشآت تجارية بمكة خالفت تدابير "كورونا" الاحترازية

"المشيطي": المملكة تشارك العالم في التصدي للتدهور البيئي

"المشيطي": المملكة تشارك العالم في التصدي للتدهور البيئي

شاهد.. عواصف رعدية تُغرق شوارع باريس

شاهد.. عواصف رعدية تُغرق شوارع باريس

مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين

مكاسب قياسية.. أسعار النفط تصل إلى "ذروة عامين" بفعل سببين