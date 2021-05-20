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السفارة بواشنطن: على السعوديين المسافرين لأمريكا إجراء فحص كورونا

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السفارة السعودية بواشنطن: على السعوديين المسافرين لأمريكا إجراء فحص كورونا السفارة بواشنطن: على السعوديين المسافرين لأمريكا إجراء فحص كورونا
قبل موعد المغادرة بـ 72 ساعة

السفارة السعودية بواشنطن: على السعوديين المسافرين لأمريكا إجراء فحص كورونا

نوهت السفارة لدى الولايات المتحدة بأنه يتوجب على المواطنين السعوديين الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ ضرورة إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة.

وقالت السفارة إن جميع الأشخاص من عمر سنتين أو أكثر، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون والمقيمون في الولايات المتحدة بصفة قانونية ودائمة، سيلزمون بإجراء فحص كورونا، وتقديم دليل على أن النتيجة سلبية أو ما يثبت التعافي من قبل صعود الطائرة.

وأشارت السفارة إلى أنه يمنع دخول غير الأمريكيين ممن كانوا في الصين وبريطانيا والهند وايرلندا والبرازيل وجنوب إفريقيا وإيران ودول مجموعة الشنغن، خلال الـ 14 يوماً السابقة لوصولهم إلى الولايات المتحدة.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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