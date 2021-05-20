أمانة الطائف تدعم شبكة الطرق الداخلية بـ 10 آلاف وسيلة سلامة مرورية

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لتهدئة السرعة وتنبيه السائقين للانحناءات والأعمدة المرنة في 180 موقعاً

نفذت أمانة الطائف برنامجاً لتأهيل الشوارع والطرق الرئيس، ودعمها باللوحات الإرشادية والتحذيرية وعيون القطط المخصصة، لتهدئة السرعة وتنبيه السائقين إلى الانحناءات والأعمدة المرنة لتحديد المسارات واللوحات الإرشادية المضيئة، في أكثر من 180 موقعاً بالطائف.

وتفصيلاً، قامت الأمانة بتثبثت أكثر من 160 لوحة تحذيرية مضيئة (LED) في شوارع الطائف الرئيسة ومداخل ومخارج الكباري والأنفاق والانعطافات، بالإضافة إلى أكثر من 390 لوحة إرشادية تحذيرية، و100 عمود مرن لتحديد المسارات تحتوي على عاكس للإضاءة لتنبيه السائقين للمسارات، و25 ألف منبه لتخفيف السرعة (عيون القطط).

وفي هذا الصدد، أوضح أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي أن اللوحات الإرشادية الجديدة تعمل على الطاقة الشمسية وتشمل أشكالاً مختلفة من الإرشادات والتحذيرات كالسرعة المحددة والدخول الممنوع وتحديد مسارات الطريق وغيرها من الأشكال المتبعة لتنبيه السائقين، وبين أن اللوحات تحتوي على إضاءة من نوع LED تعمل على شكل وميض مستمر لتنبيه السائقين والمشاة، وتعمل على مدار الساعة.

ونوه "القثامي" إلى أن الأمانة تهدف من هذه الخطوة إلى تعزيز التوعية المرورية، وتطوير وتحسين الطرق والميادين العامة وللحد من خطر الحوادث المرورية، والمحافظة على سلامة مرتادي هذه الطرق، بالإضافة إلى تطويع التقنيات الحديثة في مجالات العمل مواكبة بذلك خطط المملكة في توفير الكهرباء، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

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