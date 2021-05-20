"اختصاصي قلب": الرجال أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والتوتر

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قال: الضغط النفسي في العمل يزيد خطر التعرض للنوبة والجلطات القلبية

حذّر اختصاصي القلب والأوعية الدموية، الدكتور أحمد أباظة، من أن التوتر والضغط النفسي في العمل يتسبب في زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، ويزيد خطر التعرض للنوبة والجلطات القلبية وفي الشرايين، مشيرًا إلى أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية.

جاء ذلك في معرض تعليقه لبرنامج "صباح العربية" على دراسة لمنظمة الصحة العالمية حذرت من أن العمل لساعات طويلة قد يهدد الحياة!

ونصح "أباظة" في هذا الصدد بأهمية الالتزام بنظام ونمط الحياة الصحي من خلال تناول الأكل الصحي وأخذ الراحة والاسترخاء والنوم الكافي من 6-8 ساعات يوميًا، وممارسة الرياضة والمشي والابتعاد عن التدخين والتوتر والضغط النفسي.

وكانت دراسة لمنظمة الصحة العالمية أظهرت أن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35%، وزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 17%.

وأشارت الدراسة التي نشرت في جنيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، إلى أن العمل لساعات طويلة يقتل مئات الآلاف من الأشخاص سنويًا، في توجه قالت إنه يزداد سوءًا وقد يتسارع أكثر بسبب وباء كورونا.

ورأت الدراسة أن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع يرتبط بزيادة مقدارها 35% في احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية، وزيادة في خطر الوفاة بسبب أمراض القلب التاجية بنسبة 17%، مقارنة بأسبوع العمل الذي يتراوح بين 35 و40 ساعة.

ورصد التقرير وفاة 398 ألف شخص بسبب السكتة الدماغية، و347 ألفًا بسبب أمراض القلب في عام 2016؛ لأنهم "عملوا 55 ساعة على الأقل في الأسبوع".