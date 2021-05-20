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صافرة "الشمراني" تضبط مواجهة النصر والرائد .. و"صلوي" للاتحاد وأبها

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في ختام الجولة 28 من الدوري

صافرة

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء طاقم تحكيم مباريات اليوم الثاني في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها - الاتحاد

حكم ساحة: خالد صلوي.
مساعد أول: عمر الجمل.
مساعد ثاني: سعد الشبرمي.
حكم رابع: أحمد الرميخاني.
حكم : عبدالله الحربي.
مساعد حكم الفيديو: إبراهيم الدخيل.

الوحدة - ضمك
حكم ساحة: فيصل البلوي.
مساعد أول: خلف الشمري.
مساعد ثاني: فيصل القحطاني.
حكم رابع: سلطان العكيري.
حكم فيديو: خالد الطريس.
مساعد حكم الفيديو: محمد العرمطي.

النصر - الرائد
حكم ساحة: ماجد الشمراني
مساعد أول: هشام الرفاعي.
مساعد ثاني: مؤيد المسجن.
حكم رابع: حسين أبوشاهين.
حكم فيديو: سامي الجريس.
مساعد حكم الفيديو: عماد عسكر .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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