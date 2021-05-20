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"الذيابي" مديرًا لمستشفى المحاني و"العطاوي" لمستشفى أم الدوم

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"الذيابي" مديرًا لمستشفى المحاني و"العطاوي" لمستشفى أم الدوم "الذيابي" مديرًا لمستشفى المحاني و"العطاوي" لمستشفى أم الدوم

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، سعيد بن جابر القحطاني، اليوم قرارات إدارية شملت تكليف الأخصائي رشيد بن محمد الذيابي، مديراً لمستشفى المحاني العام، وتكليف الأخصائي متعب فيحان العطاوي، مدير مستشفى المحاني العام سابقاً، مديرًا لمستشفى أم الدوم.

وقدمت صحة الطائف الشكر لمدير مستشفى أم الدوم، ياسر العضياني، ومدير مستشفى المحاني متعب العطاوي؛ على جهودهما خلال إدارتهما للمستشفيين خلال الفترة الماضية.

وشهد مستشفى المحاني العام شمال الطائف خلال العام الماضي والعام الحالي تحسناً كبيراً وملحوظًا في مؤشرات الأداء، وتقديم أفضل الخدمات لكافة المراجعين، وزيادة في أعداد الكادر الطبي، وذلك بدعم من مدير صحة الطائف.

وحصل مستشفى المحاني سابقاً على مراكز متقدمة على مستوى وزارة الصحة في مؤشرات الزائر السري.
ويضم مستشفى المحاني تخصصات عديدة تخدم أهالي المنطقة وضواحيها، ويقدم خدمة كبيرة من خلال عيادة تطمن التي تعمل على مدار الساعة.مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد بن جابر القحطاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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