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"التعليم" تمدّد فترة استقبال طلبات المتقدمين لبرنامجي الإيفاد والابتعاث

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"التعليم" تمدّد فترة استقبال طلبات المتقدمين لبرنامجي الإيفاد والابتعاث "التعليم" تمدّد فترة استقبال طلبات المتقدمين لبرنامجي الإيفاد والابتعاث
لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام "فارس".. حتى 24/ 10/ 1442هـ

أعلنت وزارة التعليم عن تمديد فترة استقبال طلبات المتقدمين لبرنامجي الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام "فارس".

وقالت الوزارة: إن التمديد يبدأ من تاريخ 10/ 10/ 1442هـ ويستمر حتى 24/ 10/ 1442هـ؛ وفق الشروط والضوابط المعلنة.

وتضمنت شروط برنامج الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية أن يكون المرشح حاصلاً على خمس درجات في اختبار IELTS الأكاديمي على أن تخضع للمفاضلة بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وفق الوزن النسبي المعتمد من اللجنة المركزية، وأن يكون القبول في الجامعات المعتمدة والمصنفة عالميًا.


وقد شملت شروط برنامج الإيفاد للدراسة بالداخل لشاغلي الوظائف التعليمية أن يكون القبول نهائيًا غير مشروط بافتتاح القسم أو مواد تكميلية أو لغة إنجليزية، وكذلك ألا تتحمل وزارة التعليم أي رسوم مالية تطلبها جهة الدراسة وأن يتم أخذ التعهد اللازم على المرشح بذلك.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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