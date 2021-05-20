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وزير الخارجية اللبناني يطلب إعفاءه من مسؤولياته الوزارية

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وزير الخارجية اللبناني يطلب إعفاءه من مسؤولياته الوزارية وزير الخارجية اللبناني يطلب إعفاءه من مسؤولياته الوزارية

جي بي سي نيوز :- سلم وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، اليوم الأربعاء، الرئيس اللبناني، ميشال عون، كتابا بطلب اعفائه من مسؤولياته الوزارية، بعد تصريحاته عن دول الخليج.

ووفقا لمعلومات قناة "الجديد" اللبنانية، فإن شربل وهبة سيتوجه إلى السراي الحكومية بعد لقائه رئيس الجمهورية، على أن يعلن بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، تنحيه عن ممارسة مهامه في الخارجية.

وكان وهبة قال في مقابلة تلفزيونية نشرت الاثنين: "دول المحبة والصداقة والأخوة، أوصلوا لنا تنظيم الدولة الإسلامية وزرعوه في سهول نينوى والأنبار وتدمر".

ولدى سؤاله عما إذا كان يقصد "بتلك الدول" دول الخليج، قال وهبة إنه لا يريد ذكر أسماء، وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت دول الخليج قد مولت التنظيم: "من الذي مولهم إذا، أنا؟".

وقبل انتهاء المقابلة ترك وهبة الأستوديو معترضا على مهاجمة الضيف السعودي، المحلل السياسي سلمان الأنصاري، للرئيس اللبناني، ميشال عون، قائلا: "أنا بلبنان ويهينني واحد من أهل البدو".

المصدر: RT + "الجديد"

جي بي سي نيوز

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