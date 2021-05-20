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"جامعة حائل" تؤسس أول جمعية علمية لتطوير القطاع غير الربحي

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"جامعة حائل" تؤسس أول جمعية علمية لتطوير القطاع غير الربحي "جامعة حائل" تؤسس أول جمعية علمية لتطوير القطاع غير الربحي
لتطوير البرامج الأكاديمية والتأهيلية المتخصصة ودعم مشاريعه علميًّا ومهنيًّا

أسست جامعة حائل أول جمعية علمية لتطوير القطاع غير الربحي بالسعودية.

وأشار رئيس الجامعة الدكتور خليل البراهيم، إلى أن الجمعية تأتي ضمن جهود الجامعة في خدمة ودعم مشاريع القطاع غير الربحي علميًّا ومهنيًّا.

وعن أهداف الجمعية، أوضح "البراهيم" أنها تهدف إلى أن تكون رافداً لتطوير البرامج الأكاديمية والتأهيلية المتخصصة بالقطاع غير الربحي، من خلال الإثراء النظري والتطبيقي بالدراسات العلمية، والاستشارات التطويرية، والأنشطة الأكاديمية في جوانب إدارة وتطوير القطاع، وتشجيع الفكر العلمي، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص هذا المجال.

وأكد رئيس الجامعة أن الجمعية ستدعم البحوث وإجراء الدراسات لتطوير جوانب الممارسات التطبيقية في القطاع غير الربحي، وإصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية، وتقديم الاستشارات العلمية، بالإضافة إلى تأليف وترجمة الكتب العلمية المختصة بهذا المجال، وعقد الندوات، والحلقات الدراسية، والدورات التي تتصل بمجالات التخصص، والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، ودعوة المختصين ذوي العلاقة للمشاركة في النشاطات وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

وأوضح أن الجامعة تحتضن أول برنامج دراسات عليا متخصص في القطاع غير الربحي وهو "برنامج الماجستير التنفيذي لإدارة المنظمات غير الربحية، بكلية إدارة الأعمال.

وعن الأنشطة والملتقيات للقطاع التي قامت بها الجامعة أشار "البراهيم" إلى أن الجامعة نظمت أهم الملتقيات في القطاع غير الربحي، وهو "ملتقى المنح التنموي"؛ سعياً من الجامعة إلى الريادة في هذا المجال ومساهمةً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة المتعلقة بهذا القطاع.

وشكّل رئيس الجامعة لجنة تأسيس للجمعية تكونت من الدكتور طلال محمد السيف والدكتور إبراهيم عبدالله الحمد والدكتور عبدالرحمن حمود الهذلول والدكتور محمد عبدالوهاب الوهيب والدكتور تركي ليلي الشلاقي.جامعة حائل مشاريع القطاع غير الربحي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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