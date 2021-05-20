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مستشفى بمكة يشهد 760 حالة ولادة في رمضان.. ماذا عن مراجعيه؟

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مستشفى بمكة يشهد 760 حالة ولادة في رمضان.. ماذا عن مراجعيه؟ مستشفى بمكة يشهد 760 حالة ولادة في رمضان.. ماذا عن مراجعيه؟
"المالكي": تجهيزات حديثة وارتقاء بالخدمات المقدمة.. نعمل 24 ساعة

مستشفى بمكة يشهد 760 حالة ولادة في رمضان.. ماذا عن مراجعيه؟

شهد مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك الماضي، تسجيل 760 حالة ولادة.

وفي التفاصيل، كشف المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال المالكي، عن عدد الحالات التي استقبلها المستشفى خلال شهر رمضان المبارك والتي بلغت 19633 حالة؛ بينها حالات الولادة التي تنوعت بين 495 ولادة طبيعية و265 ولادة بعملية قيصرية.

وقد بلغ عدد المراجعين للعيادات الافتراضية ٣٢٩ مراجعاً و٨٢٥٥ مراجعاً للعيادات غير الافتراضية، كما بلغ عدد المراجعين للطوارئ ٨٥٠٩ مراجعين، وتنوعت العمليات ما بين ٢٦٨عملية طارئة و١٤٣عملية مجدولة.

وأكد "المالكي" أن إدارة مستشفى الولادة تعمل جاهدة على تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية المستخدمة في كافة مرافقها؛ وذلك في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي المستشفى والتي تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة لاستقبال حالات الولادة.مستشفى الولادة والأطفال مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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