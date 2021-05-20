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"الجوازات" تُنهي سفر المواطنين عبر 19 منفذًا.. هنا أرقام المغادرين والوجهة الأولى لهم

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برًّا وجوًّا.. الداخلية كشفت أمس إجمالي عدد المسافرين منذ 5 شوال حتى ظهر اليوم التالي

قالت الجوازات اليوم إنها أنهت إجراءات سفر المواطنين عبر (19) منفذًا بريًّا وجويًّا بعد رفع تعليق السفر للخارج.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس، أن إجمالي السعوديين المغادرين من 5 شوال حتى الساعة 1 ظهرًا من 6 شوال عبر المنافذ الجوية والبرية بلغ 10.452.

حيث غادر 4735 مسافرًا عبر المنافذ الجوية لأعلى 5 وجهات؛ بينما غادر 5717 مسافرًا عبر المنافذ البرية لأعلى 5 منافذ.

وأوضحت أن دولة الإمارات كانت الوجهة الأعلى من حيث أعداد المواطنين المغادرين إليها جوًّا؛ فيما احتلت المرتبة الثانية، تلتها كل من قطر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأضافت أن إجمالي المغادرين برًّا بلغ 5717؛ حيث سجلت 5 منافذ أعلى عدد للمغادرين برًّا، بلغ عددهم 3362 عبر جسر الملك فهد و689 عبر البطحاء، و673 عبر الحديثة و324 عبر سلوى و270 عبر الخفجي.

وذكرت أن عدد المغادرين خلال الفترة نفسها من عام 1440هـ في يوم 5 شوال كانوا 78.74 ألف مواطن ومواطنة، بينما كان عددهم 40.33 ألف مواطن في يوم 6 شوال 1440هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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