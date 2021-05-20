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367 ألف مستفيد من الخدمات الصحية بجدة خلال الربع الأول من 2021م

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367 ألف مستفيد من الخدمات الصحية بجدة خلال الربع الأول من 2021م 367 ألف مستفيد من الخدمات الصحية بجدة خلال الربع الأول من 2021م
بينها 220,461 للعيادات الخارجية و146,589 للطوارئ وأجرت 10,601 عملية

367 ألف مستفيد من الخدمات الصحية بجدة خلال الربع الأول من 2021م

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمحافظة جدة بلغ ما يقارب 367,050 مستفيداً خلال الربع الأول من عام 2021 .

وتفصيلاً أوضحت المديرية أن عدد مراجعي العيادات الخارجية في مستشفياتها بلغ 220,461 مستفيداً، في حين بلغ عدد مراجعي الطوارئ 146,589 مستفيداً، كما بلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها للمستفيدين 10,601 عملية مختلفة، منها عمليات جراحية كبرى.

وأضافت أن عدد جراحات اليوم الواحد بلغت 3,893 جراحة في مختلف التخصصات الطبية، كما بلغ عدد الولادات 2,425 ولادة تشمل القيصري والطبيعي، خلال الفترة نفسها .

وتأتي هذه الجهود ضمن برامج التحسين لرفع مستوى الأداء وتجويد الخدمات العلاجية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين في جميع المرافق الصحية، في ظل تواجد كوادر طبية مؤهلة في تخصصات نادرة ودقيقة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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