لودريان: نسعى لإصدار قرار من مجلس الأمن عن الوضع بين إسرائيل والفلسطينيين

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باريس – سبوتنيك. وكانت واشنطن قد عرقلت في وقت سابق ذلك المسعى، بدعوى أنه لن يسهم في خفض العنف الدائر بين الجانبين منذ شهر رمضان الماضي.

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وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان خلال جلسة استماع بلجنة العلاقات الخارجية إنه يأمل "أن يصدر عن مجلس الأمن قرار يدعو لوقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه " يتم العمل على إقناع الولايات المتحدة بتغيير موقفها بشأن قرار مجلس الأمن".

وبين أن " صدور قرار من المجلس أمر ممكن".

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة الخميس المقبل، لبحث الوضع في الشرق الأوسط، حسبما أعلن رئيس الدورة الحالية.

وأخفق مجلس الأمن الدولي حتى الآن في الاتفاق على بيان مشترك، بشأن الوضع في إسرائيل وغزة والضفة الغربية، وقالت تقارير صحفية إن الولايات المتحدة رأت أن الخروج ببيان في الوقت الحالي لن يساعد في خفض العنف.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية أن وقف إطلاق النار لن يتم قريبا.

وتشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، منذ أواخر شهر رمضان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 240 فلسطيني حتى الآن، بينهم نساء وأطفال، وجرح المئات؛ فضلا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع. وفي ذات الوقت، تتعرض مدن وبلدات إسرائيلية لقصف بصواريخ فصائل فلسطينية، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا.

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وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة من اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قد انطلقت بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة؛ في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.