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تسجيل 19 وفاة و 1180 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 19 وفاة و 1180 اصابة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 19 وفاة و 1180 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (1180) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (727,612) حالة.

• سُجّلت (19) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9314) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.61%)، مقارنة مع (3.94%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (32,690) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,034,669) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1007) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (707,609) حالات.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,689) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (80) حالة، فيما غادرت (70) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (645) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 17%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 9%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 7%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 7%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- 415 في محافظة العاصمة عمّان.
- 205 في محافظة إربد، منها 21 في الرمثا.
- 161 في محافظة الزرقاء.
- 85 في محافظة المفرق.
- 71 في محافظة البلقاء.
- 55 في محافظة معان، منها 6 في البترا.
- 54 في محافظة الكرك.
- 50 في محافظة عجلون.
- 33 في محافظة جرش.
- 25 في محافظة مأدبا.
- 14 في محافظة العقبة.
- 12 في محافظة الطفيلة.

جي بي سي نيوز

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