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جعجع يهاجم وهبة ويصفه بـ "وزير خارجية حزب الله"

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جعجع يهاجم وهبة ويصفه بـ "وزير خارجية حزب الله" جعجع يهاجم وهبة ويصفه بـ "وزير خارجية حزب الله"

جى بي سي نيوز :- وجه السياسي اللبناني سمير جعجع، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، بعد تصريحاته الأخيرة حول دول الخليج.

وقال جعجع في سلسلة تغريدات: "إن أسوأ أنواع البشر هم الذين يشربون من بئر ويرمون فيه حجرا، فكيف بالحري إذا رموا فيه حجارة؟ وهذا ما ينطبق على وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المستقيلة شربل وهبة الذي رمى في مواقفه أمس حجارة في البئر الذي شرب منها اللبنانيون طويلا وما زالوا يشربون منه كثيرا."

وأضاف "كان يفترض بالوزير وهبة أن يكون وزير خارجية لبنان واللبنانيين فانتهى به الأمر بوزير خارجية (حزب الله)".

وكان وهبة قال في مقابلة تلفزيونية نشرت الاثنين: "دول المحبة والصداقة والأخوة، أوصلوا لنا تنظيم الدولة الإسلامية وزرعوه في سهول نينوى والأنبار وتدمر".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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