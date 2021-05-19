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الجيش: مقتل 3 أشخاص حاولوا التسلل من سوريا

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الجيش: مقتل 3 أشخاص حاولوا التسلل من سوريا الجيش: مقتل 3 أشخاص حاولوا التسلل من سوريا

جي بي سي نيوز :- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، اليوم الأربعاء، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تهريب أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات من خلال تسلل أحد عشر شخصاً من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية في محاولة تعد الأكبر منذ شهور.

وقال المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة إثنين وإلقاء القبض عليهم، وتراجع ستة أشخاص إلى داخل العمق السوري.

وبين المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأسلحة، و(1,307,665) حبة كبتاجون و(2100) حبة لاريكا، وتحويلها إلى الجهات المختصة، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات.

ونوه المصدر أن القوات المسلحة، أحبطت ومنذ بدء العام الجاري العديد من محاولات التسلل والتهريب على مختلف واجهاتها الحدودية، من خلال توظيفها لكافة العناصر البشرية والتكنولوجية المتطورة والقادرة على ضبط الحدود والسيطرة عليها، مؤكداً أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 

 

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