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: شاهد ما يقوله نساء واطفال الاردن عن فلسطين والاقصى

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فيديو : شاهد ما يقوله نساء واطفال الاردن عن فلسطين والاقصى : شاهد ما يقوله نساء واطفال الاردن عن فلسطين والاقصى

جى بي سي نيوز  - : نفذت فعاليات شعبية عصر الأحد وسط البلد وقفة تضامنية حاشدة دعت اليها الحركة الاسلامية نصرة للاقصى وفلسطين ودعما لغزة التي تتعرض للعدوان .

وارتفعت هتافات تندد بالاحتلال وتدعو للالتحام مع القضية الفلسطينية ومع القدس ، ورفع المشاركون الاعلام الاردنية والفلسطينية .

والقى عدد من الشخصيات الوطنية والحزبية كلمات حيوا فيها صمود الفلسطينيين على ارضهم واكدوا نصرتهم لفلسطين وشعبها والاقصى والقدس وغزة ، وحيوا صمود الشعب الفلسطيني على ارضه التاريخية ودفاعه البطولي عن الأقصى قبلة المسلمين الاولى وثالث الحرمين الشريفين .

المدينة نيوز التقت مشاركات وأطفالا شاركوا في الوقفة ، وتاليا بعض اللقاءات :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

 

جي بي سي نيوز

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