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نقيب الصرافين : ٥٠٠ حوالة من الأردن إلى فلسطين يومياً

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نقيب الصرافين : ٥٠٠ حوالة من الأردن إلى فلسطين يومياً نقيب الصرافين : ٥٠٠ حوالة من الأردن إلى فلسطين يومياً

جى بي سي نيوز  :- قال نقيب الصرافين الأردنيين أن مجلس إدارة جمعية الصرافين،اتخذ قرارا بإعفاء رسوم الحوالات لفلسطين لمساعدة الشعب الفلسطيني ، وفق الرأي . 

 وقدر السعودي  :  أن حجم الحوالات من الأردن إلى فلسطين الشقيقة يبلغ يوميا نحو ٥٠٠ حوالة تقريبا. وبين أن القرار سار حتى نهاية الشهر مبينا أن رسوم الحوالات ستتحملها شركات الصرافة والتي تقدر بنحو ١٠ دنانير عن كل حوالة.

وبين أن القرار يهدف إلى مساعدة العائلات بالتحويل إلى أقربائهم في فلسطين. واشترطت الجمعية في بيان أمس، أن لا تتجاوز قيمة الحوالة 1000 دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

جي بي سي نيوز

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