أخبار عاجلة

"منتشرين".. محاولات وليدة يقودها الشباب لإنقاذ لبنان من الهاوية -
الهند.. كيف عادت امرأة إلى بيتها بعد أيام من حرق جثتها؟! -
انتهاك لسيادة العراق.. غارات وقصف تركي يخلف قتلى وجرحى من البشمركة -
خبيرة تغذية تحذّر: هذه الحمية الغذائية يمكن أن تسبّب العقم -
فنان يقلد أي لهجة في العالم! -
رجل يرمي زوجته من الطابق الثاني بالمفرق -
"الغبار الربيعي" انتهى.. "المسند": دخلنا "السكون الصيفي" باستثناء منطقتَيْن -
خطوة انتظرها كثيرون.. الصين تقرّ هذا الإجراء بشأن تلقيح الأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

مجلس التعاون الخليجي يطالب وزير خارجية لبنان باعتذار رسمي

Print
مجلس التعاون الخليجي يطالب وزير خارجية لبنان باعتذار رسمي مجلس التعاون الخليجي يطالب وزير خارجية لبنان باعتذار رسمي

جي بي سي نيوز :- طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، الثلاثاء، وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، بتقديم "اعتذار رسمي" لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، نظير ما بدر منه من "إساءات غير مقبولة على الإطلاق".

وأعرب نايف الحجرف في بيان، عن "رفض دول مجلس التعاون واستنكارها" لما ورد على لسان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية، "وما ورد فيها من إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، وكذلك الإساءة بحق المملكة العربية ".

وأكد الحجرف على "المواقف الثابتة والراسخة التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب اللبناني الشقيق، التي يشهد التاريخ لها، والتي تهدف إلى سلامة لبنان ودعم استقراره وأمنه".

كما اعتبر أن تلك "التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان".

سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

قوات خاصة وتجارب وقرارات.. بصمة السعودية تزين احتفال "العالمي للبيئة"

قوات خاصة وتجارب وقرارات.. بصمة السعودية تزين احتفال "العالمي للبيئة"

هل تضع السعودية أكبر مظلة في العالم بالحرم المكي؟

هل تضع السعودية أكبر مظلة في العالم بالحرم المكي؟