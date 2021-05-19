مجلس التعاون الخليجي يطالب وزير خارجية لبنان باعتذار رسمي

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جي بي سي نيوز :- طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، الثلاثاء، وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، بتقديم "اعتذار رسمي" لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، نظير ما بدر منه من "إساءات غير مقبولة على الإطلاق".

وأعرب نايف الحجرف في بيان، عن "رفض دول مجلس التعاون واستنكارها" لما ورد على لسان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية، "وما ورد فيها من إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، وكذلك الإساءة بحق المملكة العربية السعودية".

وأكد الحجرف على "المواقف الثابتة والراسخة التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب اللبناني الشقيق، التي يشهد التاريخ لها، والتي تهدف إلى سلامة لبنان ودعم استقراره وأمنه".

كما اعتبر أن تلك "التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان".

سكاي نيوز