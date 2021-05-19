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الجيش الإسرائيلي يصيب 5 متظاهرين لبنانيين عند الحدود

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الجيش الإسرائيلي يصيب 5 متظاهرين لبنانيين عند الحدود الجيش الإسرائيلي يصيب 5 متظاهرين لبنانيين عند الحدود

جي بي سي نيوز :- أصيب 5 متظاهرين بجراح، الثلاثاء، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل صوت وغاز باتجاه متظاهرين عند الحدود مع لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "متظاهرين في منطقة العديسة الحدودية (جنوب) تسلقوا الجدار الحدودي وألقوا الحجارة على دبابة تابعة للعدو (إسرائيل)".

وأضافت أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابة 5 منهم بجروح وعدد آخر بحالات اختناق.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل يوميا تحركات شعبية غاضبة دعما لفلسطين ضد الاعتداءات الإسرائيلية، يتخللها إلقاء حجارة باتجاه قوات الاحتلال ومحاولات لاختراق السياج الحدودي وتحطيم كاميرات مراقبة.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي النار وقنابل الغاز والصوت، أكثر من مرة في الأيام الماضية، باتجاه المتظاهرين ما تسبب بمقتل شاب وإصابة عشرات بجراح وحالات اختناق.

يأتي ذلك في ظل تفجر الأوضاع في فلسطين، منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين، ثم امتدت المواجهات إلى قطاع غزة.

الاناضول

جي بي سي نيوز

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