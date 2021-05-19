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الملك لـ ميركل: التطورات المأساوية في الأراضي الفلسطينية هي نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني

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الملك لـ ميركل: التطورات المأساوية في الأراضي الفلسطينية هي نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الملك لـ ميركل: التطورات المأساوية في الأراضي الفلسطينية هي نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني

* الملك: منع تكرار التصعيد الإسرائيلي ووقف دوامة العنف يتطلبان إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية.
* الملك: أهمية دور المجتمع الدولي في وقف العنف والاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة.
* الملك يواصل اتصالاته المكثفة مع قادة دول العالم لوقف التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
جى بي سي نيوز  :- واصل جلالة الملك عبدالله الثاني جهوده المكثفة واتصالاته مع قادة دول وأطراف دولية فاعلة لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية.
وأكد جلالة الملك، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن التطورات المأساوية في الأراضي الفلسطينية هي نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن منع تكرار التصعيد الإسرائيلي ووقف دوامة العنف يتطلبان إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية يفضي إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وشدد جلالته على أهمية دور المجتمع الدولي في وقف العنف والاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة، التي أدت إلى هذا التصعيد.
كما أكد جلالة الملك أن الأردن مستمر بجهوده في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وأشار جلالته إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، والأطراف الدولية الفاعلة، وتكثيف الجهود للدفع باتجاه إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مستندة إلى قرارات الشرعية الدولية.

جي بي سي نيوز

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