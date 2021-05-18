أخبار عاجلة

4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق "الحوثي" طائرة مفخخة باتجاه المملكة -
سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا -
استشاري "خلايا جذعية": استخلاصها معقّد وعملياتها دقيقة وفيها خطورة على المريض -
"منصة صواريخ" في بغداد.. الأمن يضبط والتوتر مع "الحشد" يلقي بظلاله -
بشعار "بحضوركم نقدر".. القادسية يفتح الملعب لجماهيره بالمجان -
الملالي منصة ابتزاز لدول الجوار.. اليمن تحث أمريكا على وقف تسليح الحوثيين -
اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير "المدربين الوطنيين" -
16 وفاة و841 إصابة بفيروس كورونا في الأردن -
"العيسى" يدعو القادمين للسياحة والزيارة لإضافة مخاطر كورونا لوثائق التأمين السارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزارة الرياضة تُطلق مبادرة "صفقوا للصف الأمامي" تقديرًا لأبطال الأمن والصحة

Print
وزارة الرياضة تُطلق مبادرة "صفقوا للصف الأمامي" تقديرًا لأبطال الأمن والصحة وزارة الرياضة تُطلق مبادرة "صفقوا للصف الأمامي" تقديرًا لأبطال الأمن والصحة
تزامنًا مع عودة الجماهير الرياضية إلى المدرجات في لقاء الهلال والأهلي

وزارة الرياضة تُطلق مبادرة

تُطلق وزارة الرياضة يوم غدٍ الأربعاء، مبادرة "صفقوا للصف الأمامي" المخصصة لأبطال الأمن والصحة، وذلك بالتزامن مع قرارها السماح بحضور الجماهير المحصّنين من للمباريات الرياضية بنسبة 40% من السعة الاستيعابية للملاعب.

وتشمل المبادرة لفتة شكر وتقدير لأبطال الأمن والصحة في مباراة فريقي الهلال والأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والتي ستقام غدًا الأربعاء بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة حكام المباراة ولاعبي الفريقين والجمهور الموجود في المدرجات؛ عرفانًا منهم للأبطال على ما سطروه من تضحيات وبطولات بذلت خلال أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، بعد أن سخرت حكومتنا الكريمة - حفظها الله - بدعمها اللامحدود وتوجيهاتها الحكيمة، كافة الإمكانات للحفاظ على مقدرات الوطن ومن يعيش على أراضيه.

كما أتاحت الوزارة الفرصة لكافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين للمشاركة في هذه المبادرة، عبر تصوير مقاطع لهم يقومون خلالها بالتصفيق لأبطال الأمن والصحة في أي مكان يوجدون به، ونشرها عبر هاشتاق #صفقوا_للصف_الأمامي ؛ حيث ستقوم الوزارة ممثلة في فريقها الإعلامي باختيار أجمل اللقطات وعرضها في فيديو خاص عبر حساب الوزارة @gsaksa

يأتي ذلك في ظل حرص وزارة الرياضة على المشاركة الفعّالة والدائمة بمشاركة الوسط الرياضي في المبادرات المجتمعية، وعرفانًا وتقديرًا لكافة الجهود المبذولة من قطاعات ومؤسسات الدولة لمواجهة هذه الجائحة وتداعياتها؛ ما سيسهم ـ بإذن الله ـ في عودةٍ آمنة للجماهير الرياضية إلى المدرجات، بعد انقطاعٍ دام أكثر من عام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
16 وفاة و841 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

16 وفاة و841 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

"فلكية جدة" توضح حقيقة فيديو "قمر القطب الشمالي"

"فلكية جدة" توضح حقيقة فيديو "قمر القطب الشمالي"

فيديو مرعب.. شاهد مزحة رصاصة في الرأس التي انتهت بكارثة

فيديو مرعب.. شاهد مزحة رصاصة في الرأس التي انتهت بكارثة

فيديو مرعب.. شاهد مزحة رصاصة في الرأس التي انتهت بكارثة

فيديو مرعب.. شاهد مزحة رصاصة في الرأس التي انتهت بكارثة