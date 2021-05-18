وزارة الرياضة تُطلق مبادرة "صفقوا للصف الأمامي" تقديرًا لأبطال الأمن والصحة

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تزامنًا مع عودة الجماهير الرياضية إلى المدرجات في لقاء الهلال والأهلي

تُطلق وزارة الرياضة يوم غدٍ الأربعاء، مبادرة "صفقوا للصف الأمامي" المخصصة لأبطال الأمن والصحة، وذلك بالتزامن مع قرارها السماح بحضور الجماهير المحصّنين من فيروس كورونا للمباريات الرياضية بنسبة 40% من السعة الاستيعابية للملاعب.

وتشمل المبادرة لفتة شكر وتقدير لأبطال الأمن والصحة في مباراة فريقي الهلال والأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والتي ستقام غدًا الأربعاء بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة حكام المباراة ولاعبي الفريقين والجمهور الموجود في المدرجات؛ عرفانًا منهم للأبطال على ما سطروه من تضحيات وبطولات بذلت خلال أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، بعد أن سخرت حكومتنا الكريمة - حفظها الله - بدعمها اللامحدود وتوجيهاتها الحكيمة، كافة الإمكانات للحفاظ على مقدرات الوطن ومن يعيش على أراضيه.

كما أتاحت الوزارة الفرصة لكافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين للمشاركة في هذه المبادرة، عبر تصوير مقاطع فيديو لهم يقومون خلالها بالتصفيق لأبطال الأمن والصحة في أي مكان يوجدون به، ونشرها عبر هاشتاق #صفقوا_للصف_الأمامي ؛ حيث ستقوم الوزارة ممثلة في فريقها الإعلامي باختيار أجمل اللقطات وعرضها في فيديو خاص عبر حساب الوزارة @gsaksa

يأتي ذلك في ظل حرص وزارة الرياضة على المشاركة الفعّالة والدائمة بمشاركة الوسط الرياضي في المبادرات المجتمعية، وعرفانًا وتقديرًا لكافة الجهود المبذولة من قطاعات ومؤسسات الدولة لمواجهة هذه الجائحة وتداعياتها؛ ما سيسهم ـ بإذن الله ـ في عودةٍ آمنة للجماهير الرياضية إلى المدرجات، بعد انقطاعٍ دام أكثر من عام.