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وزارة الرياضة للجماهير: الدخول للمنشآت الرياضية للمحصنين فقط

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وزارة الرياضة للجماهير: الدخول للمنشآت الرياضية للمحصنين فقط وزارة الرياضة للجماهير: الدخول للمنشآت الرياضية للمحصنين فقط
قبل العودة لحضور المباريات

وزارة الرياضة للجماهير: الدخول للمنشآت الرياضية للمحصنين فقط

أكدت وزارة الرياضة أن الدخول للمنشآت الرياضية سيتاح للمحصنين فقط، سواء كان التحصين بجرعة واحدة أو جرعتين أو المحصن المتعافي.

جاء ذلك قبل العودة المنتظرة للجماهير إلى الملاعب والتي تأتي تزامنًا مع انطلاقة منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت الوزارة إلى الالتزام بالبروتوكولات الصحية للحد من انتشار ، كإبراز تطبيق توكلنا، التباعد الاجتماعي ، فحص درجة الحرارة، وجود مسافة كافية بين كل مشجع وآخر ، الالتزام بارتداء الكمامة، الخروج بطريقة منظمة والالتزام بالتباعد.

وحددت وزارة الرياضة الفئات التي يحق لها حضور المباريات، وفق ما تظهره الحالة على تطبيق "توكلنا" وهي:

- محصن، من حصل على جرعتين من لقاح كوفيد 19.

- محصن جرعة أولى، من حصل على جرعة أولى من اللقاح.

- محصن متعافٍ، من أصيب بالفيروس وتعافى شرط أن يكون أمضى أقل من 6 أشهر من تاريخ إصابته.

- الأشخاص فوق 7 سنوات وأقل من 18 سنة، شريطة أن تكون حالته على تطبيق "توكلنا" غير مصاب أو غير مخالط.

وتأتي العودة بعد 14 شهرًا من تعليق حضور الجماهير في الملاعب لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث أصدرت وزارة الرياضة في 6 مارس 2020 قرارًا بتعليق الحضور الجماهيري في جميع الأنشطة، ولم تسمح بعودة الجماهير منذ ذلك الحين، إلا في مباراة السعودي والفلسطيني في 31 مارس الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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