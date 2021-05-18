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"بن حثلين" مستنكراً "المتطاول" "شربل": كيف لوزير منسلخ الهوية يعيب عراقتنا ؟!

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"بن حثلين" مستنكراً "المتطاول" "شربل": كيف لوزير منسلخ الهوية يعيب عراقتنا ؟! "بن حثلين" مستنكراً "المتطاول" "شربل": كيف لوزير منسلخ الهوية يعيب عراقتنا ؟!
"عون" و"الحريري" تنصلا من تصريحاته وأكدا عمق العلاقات بين لبنان ودول الخليج

وصف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبه، لقناة "الحرة" بـ"انسلاخ الهوية".

وتفصيلاً، قال "ابن حثلين" في تغريدة عبر حسابه : صور متعددة من انسلاخ الهوية حين يخرج وزير على الملأ بزي لا يمثل وطنه، ويسمع مواطنيه وهم يتحدثون في بلدهم بلغة ليست لغتهم، ويراهم يتعاملون في وطنهم بعملة غير عملتهم، ثم يعيب علينا هويتنا وأصولنا العريقة.. عجبي! .

وكان كل من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري، قد تنصلا من تصريحات وزير الخارجية اللبناني عن دول الخليج العربي.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، في مقابلة تلفزيونية عن دول الخليج تعبّر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة، وفق سكاي نيوز عربية.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان لها إنها "تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية ".

وأضاف البيان أن "ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين ليل أمس (الاثنين) يعبّر عن رأيه الشخصي ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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