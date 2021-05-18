أخبار عاجلة

4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق "الحوثي" طائرة مفخخة باتجاه المملكة -
سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا -
استشاري "خلايا جذعية": استخلاصها معقّد وعملياتها دقيقة وفيها خطورة على المريض -
"منصة صواريخ" في بغداد.. الأمن يضبط والتوتر مع "الحشد" يلقي بظلاله -
بشعار "بحضوركم نقدر".. القادسية يفتح الملعب لجماهيره بالمجان -
الملالي منصة ابتزاز لدول الجوار.. اليمن تحث أمريكا على وقف تسليح الحوثيين -
اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير "المدربين الوطنيين" -
16 وفاة و841 إصابة بفيروس كورونا في الأردن -
"العيسى" يدعو القادمين للسياحة والزيارة لإضافة مخاطر كورونا لوثائق التأمين السارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متى يحين موعد الجرعة الثانية من لقاح "كورونا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

Print
متى يحين موعد الجرعة الثانية من لقاح "كورونا"؟.. هنا إجابة "الصحة" متى يحين موعد الجرعة الثانية من لقاح "كورونا"؟.. هنا إجابة "الصحة"
قالت تُحدَّد حسب توصيات اللجان الوطنية والتقدُّم في التغطية المجتمعية

متى يحين موعد الجرعة الثانية من لقاح

بعد أن تخطى عدد جرعات لقاح فيروس "كورونا" في حاجز الـ 11 مليون جرعة، ومع تنامي أعداد الراغبين في تلقي اللقاح للوصول إلى المناعة المجتمعية المنشودة، تساءل العديد من المغردين عبر حساب "الصحة_937" عن الموعد المقترح للجرعة الثانية من اللقاح لمن تلقى الأولى.

وطمأن الحساب التابع لوزارة الصحة على "تويتر" السائلين قائلاً: "تشير الدراسات إلى أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى تستمر أشهرًا عدة، وسيتم تحديد مواعيد الجرعة الثانية حسب توصيات اللجان الوطنية، وحسب التقدم في التغطية المجتمعية".

ولفت حساب "الصحة_937" في رده على استفسار أحد المغردين إلى أن اللقاح يعمل على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية عند تأكد الإصابة حتى لمن تلقى اللقاح، بقوله: "بشكل عام يعمل اللقاح على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس، التي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها، وهذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس لغيرك؛ لذا يجب الالتزام بالعزل والاحترازات الوقائية عند تأكد الإصابة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لجنة الصداقة البرلمانية بـ"الشورى" تجتمع مع سفير السعودية المعينة في السويد

لجنة الصداقة البرلمانية بـ"الشورى" تجتمع مع سفير السعودية المعينة في السويد

السعودية.. لص يسرق سيارة بداخلها امرأة

السعودية.. لص يسرق سيارة بداخلها امرأة

وزير الدفاع اليمني يثمن دعم السعودية وإسنادها الكبير للعمليات القتالية ضد المتمردين الحوثيين

وزير الدفاع اليمني يثمن دعم السعودية وإسنادها الكبير للعمليات القتالية ضد المتمردين الحوثيين

وزير الدفاع اليمني يثمن دعم السعودية وإسنادها الكبير للعمليات القتالية ضد المتمردين الحوثيين

وزير الدفاع اليمني يثمن دعم السعودية وإسنادها الكبير للعمليات القتالية ضد المتمردين الحوثيين