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"السلامة" مستشارًا في جامعة الملك سعود

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"السلامة" مستشارًا في جامعة الملك سعود "السلامة" مستشارًا في جامعة الملك سعود

أصدر رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران العمر قرارًا يقضي بتكليف البروفيسور حمود بن إبراهيم السلامة مستشارًا بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية.

كما يتولى "السلامة" عضوية مجلس إدارة الجمعية للعلوم التربوية والنفسية.

يُشار إلى أن "السلامة" حاصل على البكالوريوس في العقيدة والمذاهب المعاصرة من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ثم حصل على ماجستير الآداب من قسم الثقافة الإسلامية في تخصص العقيدة بكلية التربية، بجامعة الملك سعود، والدكتوراه من قسم الثقافة الإسلامية في العقيدة أيضًا بكلية التربية، بجامعة الملك سعود، وحاز عددًا من الدبلومات والدورات في اللغة الإنجليزية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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