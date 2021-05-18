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إصابة جنديَّيْن إسرائيليَّيْن بالرصاص في الضفة الغربية

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إصابة جنديَّيْن إسرائيليَّيْن بالرصاص في الضفة الغربية إصابة جنديَّيْن إسرائيليَّيْن بالرصاص في الضفة الغربية
جيش الاحتلال أشار إلى إطلاق نيران كثيفة على قوة تابعة له

إصابة جنديَّيْن إسرائيليَّيْن بالرصاص في الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إصابة اثنين من عناصره في حادث إطلاق نار على مجموعة عسكريين في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار الجيش في بيان أورده " اليوم" إلى إطلاق نيران مكثفة على قوة تابعة له، كانت متمركزة بالقرب من نقطة في الضفة الغربية.

وبيّن أن عناصره ردوا على مصدر إطلاق النار بالذخيرة الحية، فأُصيب عنصران بجروح في ساقيهما، وجرى إخلاؤهما للعلاج في أحد المستشفيات.

من ناحيتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3 عناصر في الجيش أُصيبوا من جراء إطلاق نار عليهم من قِبل مجموعة فلسطينيين في منطقة البيرة قرب رام الله.جيش الاحتلال الإسرائيلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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