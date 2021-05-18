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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل خدمات الطوارئ للمتضررات من العنف الاجتماعي باليمن

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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل خدمات الطوارئ للمتضررات من العنف الاجتماعي باليمن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل خدمات الطوارئ للمتضررات من العنف الاجتماعي باليمن
يهدف إلى إدماج الفتيات وتقديم الخدمات النفسية

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل خدمات الطوارئ للمتضررات من العنف الاجتماعي باليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تقديم خدمات الطوارئ للنساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي بالجمهورية اليمنية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

حيث يهدف المشروع إلى إدماج الفتيات بالمجتمع، مع ضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال مجموعة من الخدمات النفسية المقدمة.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتمكينهم من العيش بأفضل السبل المتاحة.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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