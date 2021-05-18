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"سبق" تنشر مسميات الأحياء الجديدة المعتمدة بمكة.. تعرف عليها

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موزعة على نطاق الأمانة والبلديات الفرعية ضمن النطاق العمراني

أصبح عدد الأحياء 101 حي بدل 63 من السابق في مكة المكرمة موزعة على نطاق أمانة العاصمة المقدسة والبلديات الفرعية ضمن النطاق العمراني والمعتمدة من وزير الشؤون البلدية والقروية ولجنة التسمية والترقيم، وموافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وجاءت الأحياء كالتالي: "أجياد 2 والعزة 6 والمعابدة 9 ، والمسفلة 7 والعزيزية 10 وجنوب مكة 15 والشوقية 11 والعتيبية 8 والشرائع 21 والعمرة 12".

وبإمكان سكان العاصمة المقدسة الآن التعرف على نطاق الحي والبلدية الخاصة بهم عبر رابط خرائط قوقل أدناه:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18QNd0-dysQhnzskSoK4iqLW0e0WQAvf8&shorturl=1&ll=21.488681868214407%2C39.855014325731425&z=12

وقام مركز نظم المعلومات الجغرافية بالأمانة بتحديث خارطة أساس أمانة العاصمة المقدسة بموجبها ونشرها عبر الخدمات الخرائطية والتطبيقات الإلكترونية والجهات الحكومية بالعاصمة المقدسة.

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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