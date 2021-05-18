أمانة الطائف تطلق 6 أرقام لاستقبال الملاحظات والشكاوى والمقترحات

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ضمن جهودها لتسهيل التواصل مع المواطنين

أطلقت أمانة الطائف ستة أرقام مخصصة لاستقبال الملاحظات والشكاوى والمقترحات، وذلك ضمن جهود أمانة الطائف في تسخير التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي للتسهيل على المواطنين وراحتهم.

وتعتبر هذه الأرقام، بالإضافة إلى موقع الأمانة الرسمي، وموقع تويتر، وسناب شات، هي القنوات الرسمية للأمانة ولا يوجد لها قنوات غير ما ذُكر.

وتتمثل الخدمة الجديدة في أرقام للتواصل عبر تطبيق "واتساب" لاستقبال الملاحظات والبلاغات الخاصة بالخدمات البلدية المدعمة بالصور والفيديو، وسرعة تمريرها للمعالجة من قبل الإدارات والأقسام المختصة بالأمانة.أمانة الطائف