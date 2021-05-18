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الصحة توجه إرشادات ونصائح للمسافرين مع إعلان الإحصائيات اليومية لكورونا

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الصحة توجه إرشادات ونصائح للمسافرين مع إعلان الإحصائيات اليومية لكورونا الصحة توجه إرشادات ونصائح للمسافرين مع إعلان الإحصائيات اليومية لكورونا

الصحة توجه إرشادات ونصائح للمسافرين مع إعلان الإحصائيات اليومية لكورونا

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1047) حالة مؤكدة وتعافي (847) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8078) حالة؛ منها (1384) حالة حرجة.

ووجهت الصحة إرشادات ونصائح للمسافرين نشرتها عبر حسابها في تويتر تضمنت التأكيد على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية وتجهيز حقيبة السفر بما يُعين على اتباع الاحترازات الوقائية مع الحرص على إحضار معقم كحولي/ كمامات إضافية/ تجهيز أدوات شخصية خاصة (مخدة أو مسند رقبة - بطانية)/ إعداد وجبات خفيفة/ تجهيز أدوات الطعام ذات الاستخدام الواحد/ عدم مشاركة أغراضك الشخصية مع الغير.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (435027) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (419761) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (14) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7188) حالة "يرحمهم الله جميعًا"، كما تم إجراء (73933) فحصًا مخبريًّا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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