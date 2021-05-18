أخبار عاجلة

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق "الحوثي" طائرة مفخخة باتجاه المملكة -
سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا -
استشاري "خلايا جذعية": استخلاصها معقّد وعملياتها دقيقة وفيها خطورة على المريض -
"منصة صواريخ" في بغداد.. الأمن يضبط والتوتر مع "الحشد" يلقي بظلاله -
بشعار "بحضوركم نقدر".. القادسية يفتح الملعب لجماهيره بالمجان -
الملالي منصة ابتزاز لدول الجوار.. اليمن تحث أمريكا على وقف تسليح الحوثيين -
اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير "المدربين الوطنيين" -
16 وفاة و841 إصابة بفيروس كورونا في الأردن -
"العيسى" يدعو القادمين للسياحة والزيارة لإضافة مخاطر كورونا لوثائق التأمين السارية -
إنجازات ومعوقات "المظالم" و"الأمر بالمعروف" في اجتماع لـ"الشورى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بلينكن": لا يزال هدف واشنطن إنهاء العنف بين إسرائيل والفلسطينيين بأسرع ما يمكن

Print
"بلينكن": لا يزال هدف واشنطن إنهاء العنف بين إسرائيل والفلسطينيين بأسرع ما يمكن "بلينكن": لا يزال هدف واشنطن إنهاء العنف بين إسرائيل والفلسطينيين بأسرع ما يمكن
أشار إلى تلقّي معلومات استخبارية عن قصف الاحتلال لمبنى بالقطاع

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، أن "هدف الولايات المتحدة كان ولا يزال يتمثل في إنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين بأسرع ما يمكن".

وأوضح "بلينكن" خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، أن الولايات المتحدة تلقت بعض المعلومات الاستخباراتية الإضافية حول قصف مبنى في مدينة غزة كانت تضم مكاتب إعلامية.

وأضاف أنه لا يستطيع الإدلاء بتعليقات على هذه المعلومات؛ وفقاً لـ"رويترز".

وقال الوزير الأمريكي: "لا نزال نعتقد أن الخطوات اللاحقة الأفضل بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين هي الحفاظ على مبدأ حل الدولتين".وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق "الحوثي" طائرة مفخخة باتجاه المملكة

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق "الحوثي" طائرة مفخخة باتجاه المملكة

سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا

سبيل واحد لتنتهي.. قلق سلالات "كورونا" الهندية والبريطانية يغزو أوروبا

استشاري "خلايا جذعية": استخلاصها معقّد وعملياتها دقيقة وفيها خطورة على المريض

استشاري "خلايا جذعية": استخلاصها معقّد وعملياتها دقيقة وفيها خطورة على المريض

"منصة صواريخ" في بغداد.. الأمن يضبط والتوتر مع "الحشد" يلقي بظلاله

"منصة صواريخ" في بغداد.. الأمن يضبط والتوتر مع "الحشد" يلقي بظلاله