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هيئة السوق المالية تحيل مستثمرين مخالفين لنظامها إلى النيابة العامة

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هيئة السوق المالية تحيل مستثمرين مخالفين لنظامها إلى النيابة العامة هيئة السوق المالية تحيل مستثمرين مخالفين لنظامها إلى النيابة العامة
أكدت حرصها على حماية السوق من الممارسات غير المشروعة

هيئة السوق المالية تحيل مستثمرين مخالفين لنظامها إلى النيابة العامة

أعلنت هيئة السوق المالية إحالة اشتباه في مخالفة للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة: "انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، إلى النيابة العامة".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت "لاشتراكهم في تنفيذ سلسلة من الإجراءات والعمليات التي أدت إلى إيجاد انطباع مضلل بشأن قيمة الورقة المالية لشركة الكثيري القابضة، خلال الفترة من تاريخ 30/05/2019م حتى تاريخ 10/10/2019م".

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وأوضحت أنها "تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية".

وبينت أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

هيئة السوق المالية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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